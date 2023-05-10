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Дома в Дармштадт, Германия

4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Дармштадт, Германия
Таунхаус 4 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
€ 2,980,000
Вилла 4 спальни в Дармштадт, Германия
Вилла 4 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 492 м²
€ 5,950,000
Дом 6 спален в Дармштадт, Германия
Дом 6 спален
Дармштадт, Германия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 444 м²
€ 9,600,000
Дом 5 спален в Дармштадт, Германия
Дом 5 спален
Дармштадт, Германия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
€ 10,000,000

Параметры недвижимости в Дармштадт, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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