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Квартиры в Дармштадт, Германия

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Дармштадт, Германия
Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 495,000
Квартира 1 спальня в Дармштадт, Германия
Квартира 1 спальня
Дармштадт, Германия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 675,000
Квартира 2 спальни в Дармштадт, Германия
Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 1,600,000
Квартира 2 спальни в Дармштадт, Германия
Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 2,134,000
Пентхаус 3 спальни в Дармштадт, Германия
Пентхаус 3 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 6,897,000

Параметры недвижимости в Дармштадт, Германия

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