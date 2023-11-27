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Жильё в Гамбии

Serrekunda
8
West Coast
8
8 объектов найдено
Бунгало 6 спален с мебелью, с бытовой техникой в Brufut, Гамбия
Бунгало 6 спален с мебелью, с бытовой техникой
Brufut, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
This European standard-built property with 2 semi-attached bungalows is situated in the resi…
€135,000
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GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
+2207063800 info@gamrealty.com
Вилла 3 спальни в Brufut, Гамбия
Вилла 3 спальни
Brufut, Гамбия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Discover Heritage Community – Where Elegance Meets Convenience Introducing an exclusive g…
€129,013
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Агентство
GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
+2207063800 info@gamrealty.com
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Sanyang, Гамбия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Sanyang, Гамбия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Welcome to your new home in Sanyang, nestled on a spacious 570 m2 plot in Kombo South, The G…
€135,000
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GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
+2207063800 info@gamrealty.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
+2202102278 sally.gibba@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
+2202102278 sally.gibba@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
+2207779717 john.gomez@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
+2202104119 rosalie.diatta@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
+2202104119 rosalie.diatta@habita.com

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Параметры недвижимости в Гамбии

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