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Замки в Женевское Озеро, Франция

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1 объект найдено
Замок замок в Женевское Озеро, Франция
Замок замок
Женевское Озеро, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция регион Рона-Альпы, департамент Савойя Замок с видом на озеро Бурже…
€8,50 млн

Параметры недвижимости в Женевское Озеро, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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