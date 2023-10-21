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Жильё в Французские Альпы, Франция

дома
14
14 объектов найдено
Вилла в Женевское Озеро, Франция
Вилла
Женевское Озеро, Франция
Площадь 550 м²
Франция Регион Рона-Альпы Женевское озеро Вилла с пляжем Очен…
€7,40 млн
Вилла в Женевское Озеро, Франция
Вилла
Женевское Озеро, Франция
Площадь 480 м²
Франция Женевское озеро Вилла на берегу Женевского озера Соврем…
€4,50 млн
Вилла в Женевское Озеро, Франция
Вилла
Женевское Озеро, Франция
Площадь 486 м²
Франция Женевское озеро Вилла с видом на Монблан Соврем…
€2,20 млн
Вилла с сауной, с пирсом в Женевское Озеро, Франция
Вилла с сауной, с пирсом
Женевское Озеро, Франция
Площадь 400 м²
Франция Женевское озеро Вилла в закрытой резиденции …
€1,98 млн
Вилла 6 комнат с террасой, с кредитом / ипотекой в Женевское Озеро, Франция
Вилла 6 комнат с террасой, с кредитом / ипотекой
Женевское Озеро, Франция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
 Франция Верхняя Савойя, Рона-Альпы Шен-Сюр-Леман Современная вилла…
€2,80 млн
Дом в Женевское Озеро, Франция
Дом
Женевское Озеро, Франция
Площадь 660 м²
Франция Женевское озеро Элегантный особняк в 10 мин от Женевы …
€4,85 млн
Вилла в Женевское Озеро, Франция
Вилла
Женевское Озеро, Франция
Площадь 450 м²
Франция Женевское озеро Вилла рядом с Женевой Современн…
€2,65 млн
Замок замок в Женевское Озеро, Франция
Замок замок
Женевское Озеро, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция регион Рона-Альпы, департамент Савойя Замок с видом на озеро Бурже…
€8,50 млн
Вилла с лифтом, с сауной в Женевское Озеро, Франция
Вилла с лифтом, с сауной
Женевское Озеро, Франция
Площадь 860 м²
Франция Верхняя Савойя, Рона-Альпы Элегантная вилла на Женевском озере…
€7,50 млн
Вилла с сауной в Женевское Озеро, Франция
Вилла с сауной
Женевское Озеро, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция Женевское озеро Вилла люкс - Дача Джентльмена Скром…
€16,00 млн
Шале с сауной в Межев, Франция
Шале с сауной
Межев, Франция
Площадь 200 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Новое шале с видом на Монблан …
€4,70 млн
Шале с сауной в Межев, Франция
Шале с сауной
Межев, Франция
Площадь 480 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале с отделкой от известного дизайнера …
€9,50 млн
Шале в Межев, Франция
Шале
Межев, Франция
Площадь 330 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале в центре Межева Крайн…
€6,80 млн
Шале с лифтом в Межев, Франция
Шале с лифтом
Межев, Франция
Площадь 500 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале в самом центре Межева …
€13,00 млн

Параметры недвижимости в Французские Альпы, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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