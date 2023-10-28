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Жильё в Тюрнявя, Финляндия

1 объект найдено
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Тюрнявя, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Тюрнявя, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€119,000
Realting.com
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