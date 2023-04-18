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Купить дом в Туусула, Финляндия

3 объекта найдено
Коттедж 1 спальняв Туусула, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Туусула, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Туусула, Финляндия
Дом 3 спальни
Туусула, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/1 Этаж
€ 298,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Туусула, Финляндия
Дом 3 спальни
Туусула, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 2/2 Этаж
€ 730,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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