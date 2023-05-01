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Квартиры в Турку, Финляндия

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 1/6 Этаж
€ 112,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 103,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/8 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/5 Этаж
€ 174,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 2/4 Этаж
€ 153,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/4 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 162,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 2/8 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1/4 Этаж
€ 85,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 4 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 479,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Турку, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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