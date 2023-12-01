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Жильё в Тайпалсаари, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Тайпалсаари, Финляндия
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Тайпалсаари, Финляндия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€349,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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