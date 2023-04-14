Финляндия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Финляндии
Новые дома в Финляндии
Все новостройки в Финляндии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Финляндии
Жилая
Квартира в Финляндии
Дом в Финляндии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Финляндии
Элитная недвижимость в Финляндии
Найти агента в Финляндии
Агентства недвижимости в Финляндии
Агенты в Финляндии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Финляндии
Ресторан, кафе
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Финляндии
Найти агента в Финляндии
Агентства недвижимости в Финляндии
Агенты в Финляндии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Финляндии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Южной Финляндии
Квартиры
Купить квартиру в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия
Вантаа
21
Хейнола
20
Forssan seutukunta
11
Heinolan kirkonkylae
11
Лахти
11
Район Лаппеэнранта
9
Haemeenlinnan seutukunta
7
Хумппила
7
Ярвенпяа
7
Raseborg Sub-Region
6
Эспоо
6
Лаппеэнранта
5
Riihimaeen seutukunta
4
Коувола
4
Форсса
4
Loviisan seutukunta
3
Ловийса
3
Настола
3
Холлола
3
Мянтсяля
1
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
292 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира
Keltti, Финляндия
€ 23,997
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира
Иматра, Финляндия
€ 31,056
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира
Хартола, Финляндия
€ 17,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира
Vaeraelae, Финляндия
€ 25,186
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
€ 22,468
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Vaesterby, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ком…
Квартира
Nostava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
2/3 Этаж
€ 395,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
3/3 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Порвоо, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 2 спальни
Район Котка-Хамина, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира
Район Коувола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира
Хумппила, Финляндия
€ 22,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира 1 спальня
Kyminkartano, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
2/2 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Kaskela, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
3/5 Этаж
€ 115,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Симпеле, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Бла…
Квартира
Vaeraelae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Хумппила, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира
Холлола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира
Syvaenoja, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира
Pihkoo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира
Янаккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
10
Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты