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Купить коттедж в Агентство регионального управления Юго-Западной Финляндии, Финляндия

Vakka-Suomen seutukunta
1
Уусикаупунки
1
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальняв Уусикаупунки, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Уусикаупунки, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Юго-Западной Финляндии, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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