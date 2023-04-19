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Купить недвижимость в Нокиа, Финляндия

3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Нокиа, Финляндия
Квартира 2 спальни
Нокиа, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/7 Этаж
€ 214,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Нокиа, Финляндия
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Нокиа, Финляндия
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/2 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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