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Жильё в Муураме, Финляндия

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Муураме, Финляндия
Квартира 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Муураме, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€87,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Муураме, Финляндия
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Муураме, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€57,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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