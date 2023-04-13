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Купить вилла в Материковая Финляндия, Финляндия

Lahden seutukunta
2
Savonlinnan seutukunta
1
Tunturi-Lapin seutukunta
1
Turun seutukunta
1
Савонлинна
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6 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 4 спальни
Сюсмя, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 1/2 Этаж
€ 220,000
Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…
Вилла 3 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 3 спальни
Сюсмя, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Дом из кленного бруса, построен в 2009 году в Паят-Сало в Сюсме. Подходит как для отдыха так…
Вилла 5 спаленв Karkunkylae, Финляндия
Вилла 5 спален
Karkunkylae, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 579,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Савонлинна, Финляндия
Вилла 4 спальни
Савонлинна, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 2/2 Этаж
€ 375,000
Дом для отдыха на острове Ритосаари в Савонлинне берег озера Сайма! Двухэтажная вилла,гостин…
Вилла 3 спальнив Киттиля, Финляндия
Вилла 3 спальни
Киттиля, Финляндия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 148 м² 1/3 Этаж
€ 1,790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 8 спаленв Roeoelae, Финляндия
Вилла 8 спален
Roeoelae, Финляндия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² 1/2 Этаж
€ 1,490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Материковая Финляндия, Финляндия

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