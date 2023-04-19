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Купить недвижимость в Корсгольм, Финляндия

2 объекта найдено
Домв Torkkola, Финляндия
Дом
Torkkola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Квартира 3 спальнив Корсгольм, Финляндия
Квартира 3 спальни
Корсгольм, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 4/4 Этаж
€ 284,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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