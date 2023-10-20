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Жильё в Контиолахти, Финляндия

дома
7
7 объектов найдено
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Контиолахти, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Контиолахти, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€265,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Контиолахти, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Контиолахти, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€142,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Контиолахти, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Контиолахти, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€249,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес в Контиолахти, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Контиолахти, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€177,000
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Контиолахти, Финляндия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Контиолахти, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€219,000
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Контиолахти, Финляндия
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Контиолахти, Финляндия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€299,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Контиолахти, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Контиолахти, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€225,000
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