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Квартиры в Керава, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Керава, Финляндия
Квартира 2 спальни
Керава, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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