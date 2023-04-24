Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии
  5. Tampereen seutukunta
  6. Кангасала

Жильё в Кангасала, Финляндия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Karhula, Финляндия
Квартира
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Коттедж в Кангасниеми, Финляндия
Коттедж
Кангасниеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! На …
Таунхаус в Рииставеси, Финляндия
Таунхаус
Рииставеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Keltti, Финляндия
Квартира
Keltti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Дом в Юука, Финляндия
Дом
Юука, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Отд…
Квартира 4 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 1/2 Этаж
€ 451,675
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Tyry, Финляндия
Дом 2 спальни
Tyry, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 165,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом 4 спальни в Сауво, Финляндия
Дом 4 спальни
Сауво, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² 1/1 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Пиексямяки, Финляндия
Таунхаус
Пиексямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира в Lukkoila, Финляндия
Квартира
Lukkoila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Дом в Алваярви, Финляндия
Дом
Алваярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Realting.com
Перейти