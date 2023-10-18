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Дома в Эстонии

2 объекта найдено
Дом в волость Раэ, Эстония
Дом
волость Раэ, Эстония
Площадь 296 м²
Новый просторный дом площадью 296 м2, построенный в 2020 году. Дом спроектирован для семьи, …
€307,000
Дом 3 комнаты в Палдиски, Эстония
Дом 3 комнаты
Палдиски, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Площадь дома: 143,4 м2 Планировка: 3 комнаты, 2 ванные комнаты, сауна, гардеробная, терраса…
€319,000

Параметры недвижимости в Эстонии

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