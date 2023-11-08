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Жильё в Санто-доминго, Доминиканская Республика

дома
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7 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этот впечатляющий номер площадью 92,43 м² (1000 кв. М) с прямым видом на сад расположен в жи…
€252,556
Вилла 6 спален в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 980 м²
Элегантная и современная вилла Los Mangos расположена в самом центре Каса-де-Кампо, окнами н…
€1,87 млн
Вилла 4 спальни в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 453 м²
Эта элегантно обставленная вилла представляет собой все, что вы представляете себе в райском…
€2,53 млн
Вилла 3 спальни в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Пентхаус с потрясающим видом на океан на берегу Карибского моря Захватывающий и захватывающ…
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Двухуровневый таунхаус с прекрасным естественным освещением и планировкой предназначен для у…
€837,176
Вилла 5 спален в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Захватывающая дух нетронутая и современная резиденция со всеми аспектами как постоянного жил…
€930,715
Вилла 5 спален в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 507 м²
Это изысканная и роскошная вилла, которая отражает уникальное слияние видения и архитектуры.…
€2,76 млн

Параметры недвижимости в Санто-доминго, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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