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Квартиры в Влашим, Чехия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Влашим, Чехия
Квартира 2 спальни
Влашим, Чехия
2 Количество комнат 55 м²
€ 134,355
квартира 2+1 55м2 на 11 этаже панельного дома + лоджия 5 м². Дом после реконструкции, утепле…
Квартира 2 спальни в Влашим, Чехия
Квартира 2 спальни
Влашим, Чехия
2 Количество комнат 55 м²
€ 143,598
квартира 2+1 55м2 на 6 этаже Квартира прошла полную и дорогую реконструкцию Квартира состоит…
Квартира 2 спальни в Влашим, Чехия
Квартира 2 спальни
Влашим, Чехия
2 Количество комнат 60 м²
€ 111,540
квартира 2+1 60м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира была капитально отремонтирована нескол…
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