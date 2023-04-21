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Дома в Среднечешский край, Чехия

okres Praha-vychod
4
okres Kladno
2
okres Praha-zapad
2
okres Pribram
2
Libusin
1
okres Benesov
1
okres Mlada Boleslav
1
12 объектов найдено
Дом 10 спален в Chocnejovice, Чехия
Дом 10 спален
Chocnejovice, Чехия
11 Количество комнат 1 ванных комнат 1 267 м² Количество этажей 3
€ 649,000
I would like to offer you this beautiful house owned by my parents. This work of art is an …
Дом в Stetkovice, Чехия
Дом
Stetkovice, Чехия
96 м²
€ 234,015
Дом в Masecin, Чехия
Дом
Masecin, Чехия
167 м²
€ 468,029
Дом в Stetkovice, Чехия
Дом
Stetkovice, Чехия
96 м²
€ 234,015
Дом в Libusin, Чехия
Дом
Libusin, Чехия
320 м²
€ 838,198
Dovolujeme si Vám nabídnout k prodeji výjimečné luxusní rodinné sídlo s užitnou plochou dom…
Дом в Zvanovice, Чехия
Дом
Zvanovice, Чехия
129 м²
€ 362,505
Предлагаем четырёх-комнатный одноэтажный дом с участком 599м2 на продажу в 35 км от Праги
Дом в Bast, Чехия
Дом
Bast, Чехия
120 м²
€ 309,270
Таунхаус в 15 минутах езды на машине от Праги. Участок 221 м2, площадь дома — 120 м2. …
Дом в Stechovice, Чехия
Дом
Stechovice, Чехия
96 м²
€ 362,505
Предлагаем на продажу небольшой частный дом в 15 минутах от Праги. Кирпичный, одноэтажный дом
Дом в Lounovice, Чехия
Дом
Lounovice, Чехия
120 м²
€ 387,855
Одноэтажный дом в стиле бунгало площадью 120 м2 и участоком в размере 1.120 м2. В доме 4 комнаты
Дом в Zvanovice, Чехия
Дом
Zvanovice, Чехия
129 м²
€ 362,505
Предлагаем четырёх-комнатный одноэтажный дом с участком 599м2 на продажу в 35 км от Праги
Дом в Vrbicany, Чехия
Дом
Vrbicany, Чехия
110 м²
€ 189,423
Дом 110 m², участок 273 m² недалеко от деревни Сланы (17 км от Праги) 4 комнаты с отдельной …
Дом в Zvestov, Чехия
Дом
Zvestov, Чехия
360 м²
€ 197,223
Дом 360 m², участок 1 182 m² возле города Бенешов (30 км от Праги) Дом после капитального ре…

Параметры недвижимости в Среднечешский край, Чехия

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