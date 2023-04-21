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Чехия
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Квартиры
Квартиры в Среднечешский край, Чехия
okres Beroun
10
okres Nymburk
10
okres Mlada Boleslav
8
okres Pribram
8
Миловице
6
Neratovice
5
Мельник
5
Пршибрам
5
okres Rakovnik
3
Бероун
3
Влашим
3
Млада-Болеслав
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Нимбурк
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160 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2 Количество комнат
59 м²
€ 99,450
Квартира 2+1 с террасой расположена в жилом комплексе на втором этаже дома в Кладно-Швермовс…
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат
42 м²
€ 99,450
Недавно отремонтированная квартира, доступная 2+кк, состоит из просторной гостиной с кухней,…
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат
38 м²
€ 99,840
после полной реконструкции в 2015 году, расположена на 1 надземном этаже многоквартирного до…
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат
39 м²
€ 108,459
Эксклюзивно предлагаем на продажу квартиру 2+кк общей площадью 39,2 м2 (квартира — 38,…
Квартира 1 спальня
Otvovice, Чехия
2 Количество комнат
35 м²
€ 99,450
1+кк квартиру (F.38) на 2 этаже — площадь 35,4 м2 + собственное парковочное место на з…
Квартира
Studene, Чехия
149 м²
€ 399,692
Предлагаем на продажу семейный дом с планировкой 4 кк в очень привлекательном месте Йилове н…
Квартира
Roblin, Чехия
134 м²
€ 698,100
отремонтированный дом 4+1 с недавно построенным гаражом в популярном поселке Роблин, который…
Квартира
Zlata, Чехия
160 м²
€ 624,423
Эксклюзивное предложение энергосберегающего дома с гаражом, бассейном и крытой зоной отдыха …
Квартира
Radejovice, Чехия
150 м²
€ 752,700
Предлагаем на продажу очень красивый недавно построенный семейный дом площадью 150 м2 в Раде…
Квартира
Jesenice, Чехия
149 м²
€ 622,635
Продается современный семейный дом с планировкой 4+кк с садом в среднечешском городе Есенице…
Квартира
Statenice, Чехия
160 м²
€ 604,344
таун хаус в котором еще никто не жил, на северо-западной окраине Праги. Полезная площадь 160…
Квартира
Jilove u Prahy, Чехия
123 м²
€ 497,706
Продажа семейного дома 123 м2, на участке 979 м2, Йилове недалеко от Праги 4+кк, идеально по…
Квартира
Sestajovice, Чехия
148 м²
€ 642,318
продажа семейного дома 5+кк, 148м2 + двойной гараж Дом стоит на земельном участке площадью 8…
Квартира 3 спальни
Пршибрам, Чехия
4 Количество комнат
59 м²
€ 136,110
квартира 3+кк 59м2 после реконструкции Частью реконструкции была замена электро- и водораспр…
Квартира 2 спальни
Пршибрам, Чехия
2 Количество комнат
98 м²
€ 176,748
Продажа квартиры 2+1 98 м2, на 11 этаже в Пршибраме, улица Бродска. Недвижимость после успеш…
Квартира 3 спальни
Пршибрам, Чехия
4 Количество комнат
60 м²
€ 136,110
Предлагаем вам красивую и солнечную квартиру с двумя лоджиями, после почти полной реконструк…
Квартира 2 спальни
Пршибрам, Чехия
3 Количество комнат
59 м²
€ 148,589
2+кк с балконом именно для вас, в которой сделан капитальный дорогой ремонт. Находится на вт…
Квартира 3 спальни
Пршибрам, Чехия
4 Количество комнат
65 м²
€ 184,380
3+кк полезной площадью 65 м2. В квартире есть лоджия 3 м2 и подвал 2 м2. Квартира расположен…
Квартира 4 спальни
Milin, Чехия
5 Количество комнат
84 м²
€ 148,629
Предлагаем на продажу отремонтированную, очень красивую, светлую квартиру 4+кк площадью 84 м…
Квартира
Breznice, Чехия
82 м²
€ 116,493
дом 3+1 в первоначальном состоянии Дом соединен с навесом и небольшим двориком Уникальное ме…
Квартира
Breznice, Чехия
65 м²
€ 107,254
Предлагаем на продажу дом после частичной реконструкции на земельном участке площадью 421 м2…
Квартира 3 спальни
Кладно, Чехия
4 Количество комнат
48 м²
€ 136,500
Квартира с ремонтом 3+кк Отопление и нагрев воды обеспечивается котлом и потолочными панелям…
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат
42 м²
€ 107,250
Предлагаем квартиру планировкой 2+кк на 3 этаже панельного дома на улице Голандской. Дом был…
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат
64 м²
€ 136,110
Продается просторная кирпичная квартира 2+кк, полезной площадью 64 м², в более широком центр…
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2 Количество комнат
50 м²
€ 116,805
2 + 1 и площадью 50 м2 в Кладно — Крочеглавы, на улице Пражска. Квартира расположена н…
Квартира 3 спальни
Rasovice, Чехия
3 Количество комнат
101 м²
€ 117,390
Продажа квартиры в частной собственности с планировкой 3+1, лоджией, балконом, двумя гаражам…
Квартира 3 спальни
Naceradec, Чехия
3 Количество комнат
90 м²
€ 116,610
Предлагаем вам приятную отремонтированную квартиру с комнатами 3+1 и общей площадью 90 м2 с …
Квартира
Nehvizdy, Чехия
930 м²
€ 988,650
Предлагаем на продажу помещениt, технически оборудованные для производства или хранения прод…
Квартира
Slany, Чехия
1 781 м²
€ 486,603
Складские и производственные помещения, раздевалки, душевые, туалеты, офис, гараж и техничес…
Квартира
Мниховице, Чехия
85 м²
€ 266,175
полностью отремонтированный кирпичный дом 85м2 с участком 315м2 , планировка 3+1 , есть гара…
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Параметры недвижимости в Среднечешский край, Чехия
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