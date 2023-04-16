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Купить квартиру в Прага, Чехия

Прага
14
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26 объектов найдено
Квартирав Прага, Чехия
Квартира
Прага, Чехия
28 м²
€ 139,698
Квартира 2 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Прага, Чехия
2 Количество комнат 51 м² 3 Этаж
€ 416,123
Квартира 2 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Прага, Чехия
2 Количество комнат 45 м² 2 Этаж
€ 354,554
Мы хотели бы предложить вам красивую квартиру 2 + kk на предпоследнем этаже исторического до…
Квартира 3 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Прага, Чехия
3 Количество комнат 104 м² 1 Этаж
€ 742,652
Мы рады предложить на продажу уникальную квартиру в резиденции Central Park Prague. Кварт…
Квартира 3 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Прага, Чехия
3 Количество комнат 66 м² 1 Этаж
€ 424,191
Уютное проживание или интересная инвестиционная возможность, квартира 3 + KK (65 м2) с терра…
Квартира 2 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Прага, Чехия
2 Количество комнат 72 м² 1 Этаж
€ 411,452
Dovolujeme si nabídnout k prodeji prostorný a zároveň útulný byt 2+1 v perfektním stavu nach…
Квартира 1 комнатав Столица Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Столица Прага, Чехия
1 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 199,180
Однокомнатная квартира в быстро развивающемся районе Праги 9, недалеко от парка Кейржов и ре…
Квартира 1 комнатав Столица Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Столица Прага, Чехия
1 Количество комнат 38 м² 1/4 Этаж
€ 215,528
Уютная однокомнатная квартира в камерном проекте расположенном всего в 5 минутах от станции …
Квартира 1 комнатав Столица Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Столица Прага, Чехия
1 Количество комнат 46 м² 3/5 Этаж
€ 285,266
Просторная однокомнатная квартира в Праге, расположена в жилом компелексе на границе Забегли…
Квартира 2 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Прага, Чехия
2 Количество комнат 47 м² 2/5 Этаж
€ 307,400
Этот современный проект идеально подойдет для личного проживания и инвестиционных целей, а т…
Квартира 2 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Прага, Чехия
2 Количество комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 345,900
Этот современный проект идеально подойдет для личного проживания и инвестиционных целей, а т…
Квартира 2 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Прага, Чехия
2 Количество комнат 66 м² 3/10 Этаж
€ 358,100
Этот современный проект идеально подойдет для личного проживания и инвестиционных целей, а т…
Квартира 2 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Прага, Чехия
2 Количество комнат 56 м² 1/7 Этаж
€ 341,400
Этот современный проект идеально подойдет для личного проживания и инвестиционных целей, а т…
Квартирав Столица Прага, Чехия
Квартира
Столица Прага, Чехия
51 м² 3/8 Этаж
€ 373,037
Предлагаем просторную двухкомнатную квартиру в одном из лучших райнонов Праге. Квартира спро…
Квартира 2 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Прага, Чехия
2 Количество комнат 62 м² 6/12 Этаж
€ 478,803
Предлагаем на продажу красивую, солнечную 2+кк квартиру после полной реконструкции, 62м²…
Студия 3 комнатыв Прага, Чехия
Студия 3 комнаты
Прага, Чехия
3 Количество комнат 203 м² 1/5 Этаж
€ 579,800
Квартира с планировкой 3 комнаты + кухонная зона, площадь пола 68.6 м², окна выход…
Квартира 1 комнатав Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Прага, Чехия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 1/5 Этаж
€ 270,740
Квартира с планировкой 1 комнаты + кухонная зона, площадь пола 27,2 м², окна выход…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Прага, Чехия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 167 м² 2/13 Этаж
€ 721,200
Предлагаем на продажу двухуровневую квартиру в резиденции Централ Парк Прага (Прага 3) с пре…
Квартира 1 комнатав Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Прага, Чехия
1 Количество комнат 33 м² 5 Этаж
€ 301,477
Мы хотели бы предложить вам красивую квартиру 1 + kk на предпоследнем этаже исторического до…
Квартира 4 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Прага, Чехия
4 Количество комнат 118 м² 4 Этаж
€ 933,729
Мы хотели бы предложить вам щедрую квартиру 4 + kk с площадью 117,8 м2 с террасой (11 м2), б…
Квартира 2 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Прага, Чехия
2 Количество комнат 59 м² 2 Этаж
€ 363,046
Мы хотели бы предложить вам полностью отремонтированную квартиру 2 + kk размером 59 м2, расп…
Квартира 3 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Прага, Чехия
3 Количество комнат 166 м² 3 Этаж
€ 721,421
Предлагаем на продажу двухуровневую квартиру в резиденции Централ Парк Прага (Прага 3) с пр…
Квартира 1 комнатав Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Прага, Чехия
1 Количество комнат 27 м² 2 Этаж
€ 296,636
Мы хотели бы предложить вам уютную квартиру 1 + кк в центре города (Прага 2 - Новый город) …
Квартира 1 комнатав Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Прага, Чехия
1 Количество комнат 29 м² 1 Этаж
€ 288,526
Мы хотели бы предложить вам уютную квартиру 1 + кк в центре города (Прага 2 - Новый город) …
Квартира 4 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Прага, Чехия
4 Количество комнат 141 м²
€ 764,307
Dovolujeme si Vám nabídnout reprezentativní, luxusní a skvěle dispozičně řešeného bytu 4+kk…
Квартира 4 комнатыв Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Прага, Чехия
4 Количество комнат 123 м² 3 Этаж
€ 573,231
Эксклюзивно предлагаем уникальную квартиру в центре Праги для выгодной покупки не только с ц…

Параметры недвижимости в Прага, Чехия

с бассейном
недорогая
элитное
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