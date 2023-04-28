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Продажа квартир в Пльзень, Чехия

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Plzen-mesto, Чехия
3 Количество комнат 76 м²
€ 192,699
квартира 3+1 76м2 на 2 этаже панельного дома — Дом прошел полную реконструкцию. —…
Квартира 4 спальни в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 4 спальни
okres Plzen-mesto, Чехия
4 Количество комнат 89 м²
€ 202,098
квартира 4+1 89м2 после ремонта из одной комнаты выход на большую лоджию (6,3 м) В одной ван…
Квартира 3 спальни в okres Plzen-mesto, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Plzen-mesto, Чехия
3 Количество комнат 75 м²
€ 163,917
3+1 75м2 на 2 этаже панельного дома + лоджия + подвальное помещение Бонусом является фитнес-…

Параметры недвижимости в Пльзень, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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