Чехия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Чехии
Новые дома в Чехии
Все новостройки в Чехии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Чехии
Жилая
Квартира в Чехии
Дом в Чехии
Земельные участки в Чехии
Элитная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Чехии
Отель
Доходный дом
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Чехии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Замок
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Чехия
Северо-Восток
Пардубицкий край
Квартиры
Купить квартиру в Пардубицкий край, Чехия
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
54 м²
€ 70,749
квартира 2+1 54м2 на 3 этаже отреставрированного кирпичного дома квартира после частичной ре…
Квартира 1 спальня
Теплице, Чехия
1 Количество комнат
40 м²
€ 71,962
квартира 1+1 40м2 с балконом на 3 этаже кирпичного дома расположена в тихом месте недалеко о…
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
60 м²
€ 62,104
квартира 3+1 60м2 на 3 этаже панельного дома квартира после полной реконструкции
Квартира 1 спальня
Брно, Чехия
2 Количество комнат
30 м²
€ 128,666
we offer for sale a new 1-bedroom apartment with an area of 30 m2, registered in the real es…
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат
23 м²
€ 142,440
квартира 1+кк 23м2 на 15 этаже панельного дома Квартира после полной реконструкции (электрич…
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат
28 м²
€ 117,611
Предлагается на продажу ательер (не жилая квартира) площадью 28 м2 на первом этаже жилого дома
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат
70 м²
€ 469,686
Полностью меблированная квартира 3 + кк размером 75 м2 с балконом, кладовой, подвалом и гара…
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
40 м²
€ 49,782
квартира 2+кк 40м2 с лоджией на 6 этаже панельного дома в частной собственности тихая, зелен…
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
63 м²
€ 54,066
квартира 3+1 63м2 на 11 этаже панельного дома В квартире три французских пластиковых окна с …
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
2 Количество комнат
58 м²
€ 349,952
квартира 2+1 58м2 на последним, 7м этаже кирпичного дома с лифтом + терраса 16м2 рядом с дом…
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат
93 м²
€ 403,579
Sale of a 3 + kk apartment on the 2nd floor with a total area of 96 m2. New bright and spa…
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат
24 м²
€ 162,161
Продается квартира 1+kk 24 m² в районе Праги 10 — Страшнице 1 минута пешком до метро С…
Параметры недвижимости в Пардубицкий край, Чехия
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты