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Квартиры в okres Semily, Чехия

Турнов
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Турнов, Чехия
Квартира 2 спальни
Турнов, Чехия
3 Количество комнат 42 м²
€ 105,456
Продается квартира в центре города Турнов. 2+kk 42 m². Кирпичный дом, квартира после ремонта
Квартира 3 спальни в Турнов, Чехия
Квартира 3 спальни
Турнов, Чехия
3 Количество комнат 62 м²
€ 122,460
Предлагаем на продажу недвижимость в центре города Турнов. Квартира 3+1 62 m², 7ой этаж пане…

Параметры недвижимости в okres Semily, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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