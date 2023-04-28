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Квартиры в okres Rakovnik, Чехия

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3 объекта найдено
Квартира в Slabce, Чехия
Квартира
Slabce, Чехия
100 м²
€ 151,593
трехэтажный семейный дом в южной части села Модржеёвице, окр. Раковник. В 2014-2017 годах до…
Квартира в Mutejovice, Чехия
Квартира
Mutejovice, Чехия
80 м²
€ 172,341
Дом 80м2 , участок 152м2 кирпичный дом после реконструкции недалеко от дома есть автобусная …
Квартира в Zbecno, Чехия
Квартира
Zbecno, Чехия
85 м²
€ 101,400
Продается дом дачного типа 85 m²с участком 300 m², в районе города Раковник Водопровод, газ,…

Параметры недвижимости в okres Rakovnik, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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