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Квартиры в okres Praha-zapad, Чехия

Jilove u Prahy
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17 объектов найдено
Квартира в Roblin, Чехия
Квартира
Roblin, Чехия
134 м²
€ 698,100
отремонтированный дом 4+1 с недавно построенным гаражом в популярном поселке Роблин, который…
Квартира в Studene, Чехия
Квартира
Studene, Чехия
149 м²
€ 399,692
Предлагаем на продажу семейный дом с планировкой 4 кк в очень привлекательном месте Йилове н…
Квартира в Jesenice, Чехия
Квартира
Jesenice, Чехия
149 м²
€ 622,635
Продается современный семейный дом с планировкой 4+кк с садом в среднечешском городе Есенице…
Квартира в Statenice, Чехия
Квартира
Statenice, Чехия
160 м²
€ 604,344
таун хаус в котором еще никто не жил, на северо-западной окраине Праги. Полезная площадь 160…
Квартира в Jilove u Prahy, Чехия
Квартира
Jilove u Prahy, Чехия
123 м²
€ 497,706
Продажа семейного дома 123 м2, на участке 979 м2, Йилове недалеко от Праги 4+кк, идеально по…
Квартира в Hradistko, Чехия
Квартира
Hradistko, Чехия
606 м²
€ 1,515,930
Здание бывшего прихода в стиле барокко с мансардной крышей, переделанное под семейный дом с …
Квартира 1 спальня в Chyne, Чехия
Квартира 1 спальня
Chyne, Чехия
2 Количество комнат 22 м²
€ 99,879
Предлагаем на продажу квартиру планировкой 1 + кк в Хыже недалеко от Праги. Квартира площадь…
Квартира в Slapy, Чехия
Квартира
Slapy, Чехия
100 м²
€ 265,122
Дом 3+кк 100м2 участок 356м2 с огороженным двором и садом, в известном и желанном месте для …
Квартира 2 спальни в Horomerice, Чехия
Квартира 2 спальни
Horomerice, Чехия
3 Количество комнат 55 м²
€ 302,874
Предлагаем очень красивую квартиру 2 + кк, 55 м2, в новом доме с балконом в красивом месте Г…
Квартира 2 спальни в Dolni Brezany, Чехия
Квартира 2 спальни
Dolni Brezany, Чехия
3 Количество комнат 57 м²
€ 255,879
квартира 2+кк 57м2 с собственным гаражом на 1 этаже кирпичного дома На автобусе до метро Кач…
Квартира в Osnice, Чехия
Квартира
Osnice, Чехия
80 м²
€ 338,559
двухэтажный дом с террасами 3 + кк (может быть легко преобразован в 4 + кк), полезная площад…
Квартира в Brezova-Olesko, Чехия
Квартира
Brezova-Olesko, Чехия
204 м²
€ 244,413
семейный дом, стоящий на участке 383 м2 (из которых застроенная площадь составляет 204 м2) в…
Квартира в Tuchomerice, Чехия
Квартира
Tuchomerice, Чехия
160 м²
€ 255,879
Семейный дом в деревне Тухомержице, Прага — Запад. Амбар с парковкой для автомобиля, м…
Квартира в Osnice, Чехия
Квартира
Osnice, Чехия
80 м²
€ 386,451
Семейный дом 4 спальни, 80м2, участок 204м2, в Есеницих, Центральное газовое отопление. Пере…
Квартира в Vestec, Чехия
Квартира
Vestec, Чехия
102 м²
€ 469,482
Дом с планировкой 3 + 1, площадь 102 м2. расположен в Jesenice. Перед домом два парковочных …
Квартира в Osnice, Чехия
Квартира
Osnice, Чехия
80 м²
€ 391,677
Дом 80м2, Перед домом есть палисадник и парковочное место для двух автомобилей. Общая площад…
Квартира в Jesenice, Чехия
Квартира
Jesenice, Чехия
125 м²
€ 511,758
Частично меблированный семейный дом 125м2 в привлекательном районе Есенице недалеко от Праги…

Параметры недвижимости в okres Praha-zapad, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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