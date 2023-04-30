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Чехия
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okres Praha-vychod
Квартиры
Квартиры в okres Praha-vychod, Чехия
Kostelec nad cernymi lesy
1
Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав
1
Ржичани
1
Квартира
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21 объект найдено
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Квартира
Zlata, Чехия
160 м²
€ 624,423
Эксклюзивное предложение энергосберегающего дома с гаражом, бассейном и крытой зоной отдыха …
Квартира
Radejovice, Чехия
150 м²
€ 752,700
Предлагаем на продажу очень красивый недавно построенный семейный дом площадью 150 м2 в Раде…
Квартира
Sestajovice, Чехия
148 м²
€ 642,318
продажа семейного дома 5+кк, 148м2 + двойной гараж Дом стоит на земельном участке площадью 8…
Квартира
Nehvizdy, Чехия
930 м²
€ 988,650
Предлагаем на продажу помещениt, технически оборудованные для производства или хранения прод…
Квартира
Мниховице, Чехия
85 м²
€ 266,175
полностью отремонтированный кирпичный дом 85м2 с участком 315м2 , планировка 3+1 , есть гара…
Квартира 3 спальни
Polerady, Чехия
4 Количество комнат
71 м²
€ 355,095
квартира 3+кк 71м2 с выходом в сад В квартире на первом этаже есть коридор, туалет с прачечн…
Квартира
Mukarov, Чехия
1 222 м²
€ 1,602,120
Продается стильный пансион, ориентированный на спорт и отдых, с участком 3588 м2, Прага Вост…
Квартира
Nehvizdy, Чехия
96 м²
€ 406,809
Дом 4+1 96м2 с участком 275 м2 — готово к заселению! 2 ванные комнаты, парковочное мес…
Квартира
Kostelec nad cernymi lesy, Чехия
94 м²
€ 184,821
семейный дом планировкой 3 + кк 94 м2 + чердак 30 м2 (подготовленный к переделке в еще одну …
Квартира
Drisy, Чехия
97 м²
€ 169,728
Дом кирпичный 97м2 , частично подвал. Планировка дома 3 + кк. Часть собственности представля…
Квартира
Sudovo Hlavno, Чехия
111 м²
€ 241,293
кирпичный семейный дом в деревне Судово Главно, с хорошим доступом к Праге. Дом в загородном…
Квартира
Lounovice, Чехия
93 м²
€ 201,552
Продается семейный дом недалеко от Праги в деревне Louňovice. Дом 3 + кк перед домом большой…
Квартира
Nupaky, Чехия
115 м²
€ 375,453
Продажа таунхауса с планировкой 4 + кк площадью 115 м2 и садом 75 м2 в деревне Нупаки парков…
Квартира
Babice, Чехия
84 м²
€ 267,111
светлый дом 84м2 с участком 581м2 с красивым садом и ручьем, с парковочным местом На первом …
Квартира
Ржичани, Чехия
120 м²
€ 430,287
отдельно стоящий семейный дом 120м2 с планировкой 4 + 1, с просторным садом, удобно располож…
Квартира
Nupaky, Чехия
146 м²
€ 360,321
Кирпичный дом 146м2 с садом,+ есть отдельный гараж, который находится примерно в 100 метрах …
Квартира
Babice, Чехия
84 м²
€ 255,879
Дом 84м2 для круглогодичного проживания и отдыха. Все здание утеплено. с красивым садом и ру…
Квартира 2 спальни
Klicany, Чехия
3 Количество комнат
52 м²
€ 154,128
Квартира находится в новом кирпичном здании с теплоизоляцией. Отопление — газовый цент…
Квартира 3 спальни
Velke Popovice, Чехия
3 Количество комнат
75 м²
€ 166,803
Продажа квартиры 3+1 после полной реконструкции, площадью 70 м². Квартира расположена на 2-…
Квартира 2 спальни
Nehvizdy, Чехия
2 Количество комнат
60 м²
€ 202,761
Предлагаем на продажу квартиру на первом этаже таунхауса. Квартира 2+1 60 m² с участком 222м…
Квартира 1 спальня
Nehvizdy, Чехия
1 Количество комнат
50 м²
€ 159,705
Квартира 1+1 50 m² в проекте новостройки К квартире принадлежит подвальное помещение Квартир…
Параметры недвижимости в okres Praha-vychod, Чехия
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