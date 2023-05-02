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Квартиры в okres Kladno, Чехия

Кладно
31
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43 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат 42 м²
€ 99,450
Недавно отремонтированная квартира, доступная 2+кк, состоит из просторной гостиной с кухней,…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат 38 м²
€ 99,840
после полной реконструкции в 2015 году, расположена на 1 надземном этаже многоквартирного до…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат 39 м²
€ 108,459
Эксклюзивно предлагаем на продажу квартиру 2+кк общей площадью 39,2 м2 (квартира — 38,…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2 Количество комнат 59 м²
€ 99,450
Квартира 2+1 с террасой расположена в жилом комплексе на втором этаже дома в Кладно-Швермовс…
Квартира 1 спальня в Otvovice, Чехия
Квартира 1 спальня
Otvovice, Чехия
2 Количество комнат 35 м²
€ 99,450
1+кк квартиру (F.38) на 2 этаже — площадь 35,4 м2 + собственное парковочное место на з…
Квартира 3 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 3 спальни
Кладно, Чехия
4 Количество комнат 48 м²
€ 136,500
Квартира с ремонтом 3+кк Отопление и нагрев воды обеспечивается котлом и потолочными панелям…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат 42 м²
€ 107,250
Предлагаем квартиру планировкой 2+кк на 3 этаже панельного дома на улице Голандской. Дом был…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат 64 м²
€ 136,110
Продается просторная кирпичная квартира 2+кк, полезной площадью 64 м², в более широком центр…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2 Количество комнат 50 м²
€ 116,805
2 + 1 и площадью 50 м2 в Кладно — Крочеглавы, на улице Пражска. Квартира расположена н…
Квартира в Slany, Чехия
Квартира
Slany, Чехия
1 781 м²
€ 486,603
Складские и производственные помещения, раздевалки, душевые, туалеты, офис, гараж и техничес…
Квартира 3 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 3 спальни
Кладно, Чехия
4 Количество комнат 77 м²
€ 234,468
квартира 3+кк 77м2 на 8 этаже панельного дома + балкон + склеп квартира после реконструкции …
Квартира 1 спальня в Кладно, Чехия
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
1 Количество комнат 30 м²
€ 134,316
Предлагаем на продажу квартиру 1 + 1 после полной реконструкции площадью 30 м2 в тихой части…
Квартира в Кладно, Чехия
Квартира
Кладно, Чехия
103 м²
€ 291,525
Семейный дом с отличным видом на город Есть гараж и мастерская
Квартира в Podlesin, Чехия
Квартира
Podlesin, Чехия
157 м²
€ 303,693
Полностью реконструированный оригинальный дом прямоугольной формы с новой пристройкой. В рам…
Квартира в Zlonice, Чехия
Квартира
Zlonice, Чехия
185 м²
€ 240,825
семейный дом с большим садом в деревне Страдонице в районе Кладно. В доме есть камин. В этом…
Квартира 1 спальня в Zizice, Чехия
Квартира 1 спальня
Zizice, Чехия
2 Количество комнат 25 м²
€ 91,377
Квартира 1 + кк, площадью 24,7 м2 находится на 2 этаже кирпичного дома без лифта. В квартире…
Квартира 1 спальня в Кладно, Чехия
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
1 Количество комнат 28 м²
€ 114,894
квартира 1+1 28м2 на 3 этаже кирпичного дома Дом утепленный, окна пластиковые, квартира посл…
Квартира 2 спальни в Smecno, Чехия
Квартира 2 спальни
Smecno, Чехия
3 Количество комнат 55 м²
€ 109,629
отремонтированная квартира 2+кк 55м2 Дом находится в тихом месте на окраине города с прекрас…
Квартира в Bustehrad, Чехия
Квартира
Bustehrad, Чехия
158 м²
€ 343,395
таунхаус 5 + кк, 158 м2, терраса с беседкой и красивый сад Полы с подогревом В таунхаусе про…
Квартира 1 спальня в Zizice, Чехия
Квартира 1 спальня
Zizice, Чехия
2 Количество комнат 25 м²
€ 100,893
Продается квартира 1+kk 25 m² в городе Кладно 2ой этаж кирпичного дома Квартира после капита…
Квартира в Zlonice, Чехия
Квартира
Zlonice, Чехия
85 м²
€ 108,498
Продается Дом 85 m² с участком 212 m², возле города Кладно 3 комнаты плюс кухня. 15 минут на…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2 Количество комнат 53 м²
€ 156,390
Планировка квартиры 2 + 1 (49м2) + лоджия (4м2) + погреб. Квартира расположена на 2 этаже (с…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2 Количество комнат 62 м²
€ 161,226
Предлагаем на продажу квартиру 2 + 1 с кладовой и балконом на 4 этаже панельного дома в Клад…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3 Количество комнат 59 м²
€ 182,247
квартира 2+кк 59м2 на 2 этаже кирпичного дома Пластиковые окна с жалюзи. жилой дом после рек…
Квартира 2 спальни в Slany, Чехия
Квартира 2 спальни
Slany, Чехия
3 Количество комнат 55 м²
€ 133,146
Продажа 2 + кк квартиры с площадью 55 м2 с двумя балконами на 3 этаже кирпичного дома Планир…
Квартира 1 спальня в Кладно, Чехия
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
1 Количество комнат 32 м²
€ 82,641
квартира 1+1 32м2 на 1 этаже кирпичного дома Дом стоит в тихом районе со зрелыми деревьями. …
Квартира 1 спальня в Кладно, Чехия
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
1 Количество комнат 33 м²
€ 88,257
квартира 1+1 33м2 на 1 этаже кирпичного дома + склеп дом среди зелени с отличным доступом ко…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2 Количество комнат 52 м²
€ 140,205
квартира 2+1 52м2 на 3 этаже кирпичного дома + подвал Квартира после частичной реконструкции…
Квартира 2 спальни в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2 Количество комнат 53 м²
€ 140,946
квартира 2+1 53м2 + балкон 7м2,+ погреб, на 3 этаже панельного дома Вся квартира после рекон…
Квартира в Kamenne Zehrovice, Чехия
Квартира
Kamenne Zehrovice, Чехия
115 м²
€ 144,573
дом 115м2 с участком 231м2 в центре деревни Каменное Зехровице в Среднечешском крае. Дом спр…

Параметры недвижимости в okres Kladno, Чехия

с бассейном
недорогая
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