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Купить квартиру в okres Karlovy Vary, Чехия

Карловы Вары
4
Нейдек
1
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 76 м²
€ 218,010
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 в курортном центре Карловых Вар, на улице Zahradní —…
Квартира 2 спальнив okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 40 м²
€ 175,422
Предлагаем великолепную квартиру после реконструкции на цокольном этаже красивой историческо…
Квартирав okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира
okres Karlovy Vary, Чехия
157 м²
€ 400,530
Дом 157 m², участок 440 m² на улице Словенска Карловы Вары В ареале круглосуточный ресепшн и…
Квартира 3 спальнив okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 73 м²
€ 183,417
Квартира 3+1 в самом центре Карловых Вар. 73м2 После ремонта 3ий этаж кирпичного дома
Квартирав Нейдек, Чехия
Квартира
Нейдек, Чехия
235 м²
€ 164,775
We offer for sale a brick family house with a layout of 7 + 2 in a quiet part of Sucha near …

Параметры недвижимости в okres Karlovy Vary, Чехия

с бассейном
недорогая
элитное
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