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Квартиры в okres Brno-venkov, Чехия

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13 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Pribram na Morave, Чехия
Квартира 3 спальни
Pribram na Morave, Чехия
4 Количество комнат 50 м²
€ 228,540
квартира 3+кк 50м2 на 2 этаже кирпичного дома после реконструкции В квартире есть небольшой …
Квартира 3 спальни в Ujezd u Brna, Чехия
Квартира 3 спальни
Ujezd u Brna, Чехия
4 Количество комнат 80 м²
€ 268,203
квартира 3+кк 80м2 на 2 этаже кирпичного дома без лифта есть просторный балкон 8 м2 и подвал…
Квартира в Chudcice, Чехия
Квартира
Chudcice, Чехия
163 м²
€ 359,970
Продается отдельно стоящий дом 4 + кк с террасой. Дом стоит на красивом участке площадью 162…
Квартира в Slapanice, Чехия
Квартира
Slapanice, Чехия
145 м²
€ 244,335
семейный дом с ухоженным палисадником, террасой 10 м2 и гаражом. Дом расположен в популярном…
Квартира в Syrovice, Чехия
Квартира
Syrovice, Чехия
200 м²
€ 516,984
нестандартный дом 200м2 5+кк недалеко от центра Брно (15 км), расположенный в деревне Сырови…
Квартира в Nebovidy, Чехия
Квартира
Nebovidy, Чехия
111 м²
€ 281,463
двухэтажный семейный дом с палисадником и террасой для отдыха в пригородном поселке Небовиды…
Квартира в Rajhrad, Чехия
Квартира
Rajhrad, Чехия
158 м²
€ 287,157
Дом 5 +1 жилая площадь 158 м2. Дом отапливается камином, которые распределены по всему дому …
Квартира в Zelesice, Чехия
Квартира
Zelesice, Чехия
210 м²
€ 312,819
Район Брно — деревня, Желешице. Продажа семейного дома 6 + 1 с садом и гаражом Дом под…
Квартира в Orechov, Чехия
Квартира
Orechov, Чехия
195 м²
€ 323,778
кирпичный дом 4+1 195м2 с террасами (усадьба), с остроконечной крышей, один этаж и частично …
Квартира в Sobotovice, Чехия
Квартира
Sobotovice, Чехия
360 м²
€ 391,677
Предлагаем на продажу красивый семейный дом 360м2 с планировкой 6 + кк с гаражом За домом ес…
Квартира в Blazovice, Чехия
Квартира
Blazovice, Чехия
250 м²
€ 387,348
Двухэтажный дом 4+кк с двумя отдельными входами, с камином кирпичный семейный дом на участке…
Квартира 1 спальня в Ivancice, Чехия
Квартира 1 спальня
Ivancice, Чехия
1 Количество комнат 38 м²
€ 82,602
Квартира Адрес:Luční, Ivančice Планировка:1+1 Общая площадь: 38м2 Этаж:4 Балкон:есть Склеп:е…
Квартира 1 спальня в Kurim, Чехия
Квартира 1 спальня
Kurim, Чехия
2 Количество комнат 28 м²
€ 83,655
Квартира Адрес:Wolkerova, Kuřim Планировка: 1+кк Общая площадь: 28м2 Этаж:3 Лоджия: есть Склеп:есть

Параметры недвижимости в okres Brno-venkov, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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