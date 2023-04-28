Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Центральная Чехия
  4. Среднечешский край
  5. okres Mlada Boleslav
  6. Млада-Болеслав
  7. Квартиры

Квартиры в Млада-Болеслав, Чехия

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 спальни
Млада-Болеслав, Чехия
2 Количество комнат 53 м²
€ 116,610
Продается квартира 2+1 53м2 в центре г. Млада Болеслав . 3-й этаж кирпичного дома Дом после …
Квартира 2 спальни в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 спальни
Млада-Болеслав, Чехия
2 Количество комнат 68 м²
€ 131,313
Продается квартира 2+1 68м2 на 6 этаже панельного дома Свежий ремонт, наличие гардеробной Хо…
Квартира 2 спальни в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 спальни
Млада-Болеслав, Чехия
2 Количество комнат 44 м²
€ 124,644
Продается квартира 2+1 44м2 в кирпичном доме на 3 этаже Тихий ,уютный район. Магазины, кинот…
Realting.com
Перейти