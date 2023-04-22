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Квартиры в Мельник, Чехия

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Мельник, Чехия
Квартира 3 спальни
Мельник, Чехия
4 Количество комнат 68 м²
€ 223,080
квартира 3+кк 68м2 на 3 этаже панельного дома панельный дом с новым фасадом с утеплением и 2…
Квартира в Мельник, Чехия
Квартира
Мельник, Чехия
170 м²
€ 241,254
большой дом 5 + 1 / кк с просторными комнатами в Мельнике. в комнатах был произведен капитал…
Квартира 3 спальни в Мельник, Чехия
Квартира 3 спальни
Мельник, Чехия
4 Количество комнат 58 м²
€ 151,086
Продается квартира 3+kk 58 m² в городе Мельник 6ой этаж панельного дома Квартира и дом после…
Квартира 2 спальни в Мельник, Чехия
Квартира 2 спальни
Мельник, Чехия
3 Количество комнат 74 м²
€ 116,103
Квартира 2+kk 74 m² в городе Мельник с парковочным местом К квартире принадлежит участок 42м…
Квартира 2 спальни в Мельник, Чехия
Квартира 2 спальни
Мельник, Чехия
3 Количество комнат 56 м²
€ 129,285
Квартира 2+kk 56 m² в городе Мельник 1ый этаж новостройки 2015ого года 5 минут пешком до цен…
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