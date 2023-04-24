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Квартиры в Ческе-Будеевице, Чехия

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4 объекта найдено
Квартира в okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres ceske Budejovice, Чехия
64 м²
€ 195,218
Квартира в okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres ceske Budejovice, Чехия
24 м²
€ 103,740
Квартира 2 спальни в okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира 2 спальни
okres ceske Budejovice, Чехия
2 Количество комнат 60 м²
€ 135,876
Продается просторная квартира после капитального ремонта. Квартира располагает планировкой 2…
Квартира 2 спальни в okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира 2 спальни
okres ceske Budejovice, Чехия
3 Количество комнат 49 м²
€ 140,946
Продается квартира планировкой 2+kk с лоджией, общей площадью 49,3 m2, расположенная на 4м э…

Параметры недвижимости в Ческе-Будеевице, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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