На территории Чехии расположено свыше 2000 замков. Больше половины из них принадлежат государству, остальная часть находится во владении частных собственников. Периодически владельцы выставляют замковые комплексы на продажу. Это позволяет любому желающему при наличии достаточной суммы купить себе старинный замок и таким образом прикоснуться к удивительной истории Чешской Республики.

Стоит отметить, что замковые комплексы пользуются большим спросом на рынке недвижимости. Ими владеют местные телеведущие, звезды Голливуда и профессиональные инвесторы.

Что дает покупка замка в Чехии

Здания такого типа используются владельцами в самых разных целях:

применяются в качестве жилья для постоянного проживания;

сдаются в аренду (обширная жилплощадь позволяет владельцам сдавать объект сразу нескольким арендаторам);

используются как исторические достопримечательности (собственники получают доход от посещения замка туристами).

Некоторые владельцы выполняют реставрацию замковых комплексов и превращают их в роскошные отели и рестораны. Это приносит хозяевам крупные и стабильные доходы. Популярной тенденцией также стала организация на территории замковых комплексов школ верховой езды.

Какие замки можно купить в Чехии и за сколько

Замковые комплексы в Чехии — это масштабные жилые объекты, построенные в средние века, высотой от 2 до 5 этажей и площадью в несколько тысяч кв. метров. У зданий имеется обширный земельный участок. У многих строений есть внутренний двор, а по углам пристроены башенки, возвышающиеся над объектами.

Стоимость замков в Чехии варьируется от 1500 до 6000 евро за квадрат. Окончательная цена зависит от состояния постройки, масштабов прилегающего участка и расположения. Наиболее дорого стоят замковые комплексы в пригороде Праги.

Где лучше приобрести недвижимость

Хорошие замки продаются во всех городах Чехии. Если стоит задача использовать строение в качестве отеля или исторической достопримечательности, лучше остановить выбор на Праге. Покупка замка в пригороде чешской столицы позволит открыть высокодоходный бизнес. Для личного проживания подойдут любые города страны.

Купить замок в Чехии — выгодная инвестиция в будущее. Такие объекты подходят для постоянного проживания и бизнес-целей. Изучить замковые комплексы, доступные к приобретению в Чехии, предлагает площадка REALTING.