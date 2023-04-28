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Квартиры в Бероун, Чехия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Бероун, Чехия
Квартира 2 спальни
Бероун, Чехия
2 Количество комнат 50 м²
€ 156,156
квартира 2+1 с большой лоджией, посл реконструкции, 50м2 на 8 этаже солнечная квартира, парк…
Квартира 2 спальни в Бероун, Чехия
Квартира 2 спальни
Бероун, Чехия
2 Количество комнат 55 м²
€ 146,211
Продается квартира 2 + 1 с меньшим балконом (0,8 м2), которая находится в тихой части города…
Квартира 2 спальни в Бероун, Чехия
Квартира 2 спальни
Бероун, Чехия
3 Количество комнат 54 м²
€ 140,985
квартира 2+кк 54м2 на втором этаже кирпичного дома,где в общей сложности 4 жилых единицы. Вл…
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