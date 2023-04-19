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Купить недвижимость в Жлобин, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Жлобин, Беларусь
Дом
Жлобин, Беларусь
183 м²
€ 26,545
Дом в состоянии законсервированное незавершенное строительство, расположен в Гомельской обл.…
Квартира 3 комнатыв Жлобин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жлобин, Беларусь
3 Количество комнат 126 м² 1/7 Этаж
€ 71,398
Продаётся трехкомнатная квартира 126кв.м в новом доме в  центре города с мебелью. Общая…
Домв Жлобин, Беларусь
Дом
Жлобин, Беларусь
68 м²
€ 27,461
Realting.com
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