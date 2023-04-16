Купить дом в Жабинка, Беларусь

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Жабинка
Дома
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25 объектов найдено
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Дом
Жабинка, Беларусь
172 м²
€ 126,098
Лот 7040. Современный коттедж с малыми архитектурными формами, двухэтажной баней и даже собс…
Дом
Жабинка, Беларусь
57 м²
€ 18,825
ЛОТ 6982. Родительский дом, начало начал… Кто не знает слов этой песни и с каким тепл…
Дом
Жабинка, Беларусь
108 м²
€ 33,326
Лот 6807. В городе Жабинке продаётся одноэтажный блочный жилой дом с мансардой 1971 года пос…
Дом
Жабинка, Беларусь
88 м²
€ 35,578
Лот 6760. В городе Жабинка продаётся одноэтажный жилой дом из бруса 1978 года постройки обще…
Дом
Жабинка, Беларусь
216 м²
€ 72,056
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 367,1 кв.м, общ.- 215,9…
Дом
Жабинка, Беларусь
148 м²
€ 62,148
Коробка жилого дома в г.Жабинке. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 201,1 кв.м, общ.- 148,4 кв.м, ж…
Дом
Жабинка, Беларусь
80 м²
€ 11,709
Садовый домик в Жабинковком р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.- 80,0 кв.м. 3 комнаты. Стены: матер…
Дом
Жабинка, Беларусь
76 м²
€ 36,929
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Жабинка, Беларусь
85 м²
€ 33,326
ЛОТ 6460. В продаже жилой дом 1976 года постройки в частном секторе г. Жабинка. Общая площад…
Дом
Жабинка, Беларусь
122 м²
€ 58,545
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1987 г.п. Реконструкция 2005г. 1 этаж. Общ.СНБ - 128,5 кв.м, …
Дом
Жабинка, Беларусь
80 м²
€ 47,737
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Жабинка, Беларусь
81 м²
€ 24,319
Лот 5859. В продаже жилой дом в центральной части города. Дом выполнен из бруса, утеплен и о…
Дом
Жабинка, Беларусь
209 м²
€ 121,594
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1 этаж, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 292,9 кв.м, общ.…
Дом
Жабинка, Беларусь
109 м²
€ 7,656
Коробка дачного домика жилого типа до стропильной системы в черте г.Жабинки. 1 этаж. Общ.СНБ…
Дом
Жабинка, Беларусь
184 м²
€ 111,236
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 191,4 кв.м, общ.- 183,7 кв.м, жил…
Дом
Жабинка, Беларусь
92 м²
€ 31,524
Лот 4630. В продаже жилой дом в г. Жабинка. Материал стен - брус, обшит доской. Крыша - шифе…
Дом
Жабинка, Беларусь
414 м²
€ 88,268
Жилой дом в г.Жабинка. 2013 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 424,4 кв.м, общ.- 414,1 кв.м, жил.- 153,…
Дом
Жабинка, Беларусь
226 м²
€ 55,843
Жилой дом под чистовую отделку в г.Жабинке. 2018 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 348,5 кв.м, общ.- 2…
Дом
Жабинка, Беларусь
177 м²
€ 103,580
Жилой дом в г.Жабинка. 2002 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 280,6 кв.м, общ.- 176,5 кв.м, жил.- 126,…
Дом
Жабинка, Беларусь
146 м²
€ 62,148
Жилой дом в г.Жабинке. 2004 г.п. 2 этажа, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 226,8 кв.м, о…
Дом
Жабинка, Беларусь
180 м²
€ 108,084
Коробка жилого дома в г.Жабинке. 2019 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 180,0 кв.м. 4 комнаты. Ст…
Дом
Жабинка, Беларусь
109 м²
€ 7,656
Коробка дачного домика жилого типа до стропильной системы в черте г.Жабинки. 1 этаж. Общ.СНБ…
Дом
Жабинка, Беларусь
123 м²
€ 34,227
Лот 2322. Коробка жилого дома, расположенного в районе коттеджной застройки в городе Жабинке…
Дом
Жабинка, Беларусь
79 м²
€ 44,945
Продается жилой дом в г. Жабинка. Общая площадь дома 1950 года постройки, с основательной ре…
Дом
Жабинка, Беларусь
116 м²
€ 36,028
Лот 1705. Дом в деревне Жабинковского района. Расстояние от г.Бреста 30 км. Дом после реконс…
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