Купить квартиру в Жабинка, Беларусь

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10 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
2/5 Этаж
€ 12,520
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1986 г.п., 2 / 5 кирпич, 31,4 / 31,0 / 19,2 …
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
2 Количество комнат
58 м²
1/4 Этаж
€ 23,328
Лот 6883. Предлагаем купить двухкомнатную квартиру в Жабинке. Хорошая просторная квартира об…
Квартира 3 комнаты
Жабинка, Беларусь
3 Количество комнат
78 м²
2/5 Этаж
€ 38,730
Продаётся отличная трёхкомнатная квартира по улице Франциска Скорины в Жабинке. Квартира нах…
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
3/5 Этаж
€ 15,042
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1980 г.п., 3 / 5 кирпич, 34,2 / 34,2 / 17,8 …
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
3/3 Этаж
€ 18,014
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. 22 съезда КПСС, 1962 г.п., 3 / 3 кирпич, 30,3 / 30,3 /…
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
4/5 Этаж
€ 16,933
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Коммунистическая, 1978 г.п., 4 / 5 кирпич, 34,1 / 34,1…
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
5/5 Этаж
€ 17,023
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Советская, 1977 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,9 / 33,9 / 19,1…
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
1/4 Этаж
€ 15,312
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Титова, 1964 г.п., 1 / 4 кирпич, 30,6 / 30,2 / 17,4 / …
Квартира 3 комнаты
Жабинка, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
2/5 Этаж
€ 28,822
Продается 3-комнатная квартира в Жабинке ул.Центральная. Дом 1991г., 72,1/42,9/9,2, па…
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
2 Количество комнат
39 м²
3/5 Этаж
€ 15,312
Sale of 2-room apartment, Zhabinka3/5 & nbsp; storey brick house, area 39.1 / 24.7 / 5.6 m &…
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