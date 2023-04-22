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Квартиры в Высокое, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Высокое, Беларусь
Квартира 1 комната
Высокое, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 5/5 Этаж
€ 15,050
1-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Строителей, 1980 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,8 / 33,8 / 18,…
Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 1/2 Этаж
€ 15,320
Лот 6741. Продается двухкомнатная квартира в Каменецком районе, г. Высокое, 40 км от Каменца…
Квартира в Высокое, Беларусь
Квартира
Высокое, Беларусь
34 м²
€ 9,012
Лот 6682. В продаже выделенная квартира в кирпичном доме в центре г. Высокое. В квартире 1 ж…
Квартира 1 комната в Высокое, Беларусь
Квартира 1 комната
Высокое, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 9,733
1-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Буденного, 1922 г.п., 1 / 1 кирпич, 33,5 / 33,5 / 10,5…
Квартира 1 комната в Высокое, Беларусь
Квартира 1 комната
Высокое, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 9,012
Лот 6681. В продаже выделенная квартира в кирпичном доме в центре г. Высокое. В квартире 1 ж…
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