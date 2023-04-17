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Купить недвижимость в Скидель, Беларусь

10 объектов найдено
Домв Скидель, Беларусь
Дом
Скидель, Беларусь
78 м²
€ 31,863
В продаже жилой дом г. Скидель в 30 км от Гродно на автомагистрали Гродно — Минск. Бло…
Дом 3 комнатыв Скидель, Беларусь
Дом 3 комнаты
Скидель, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² Количество этажей 1
€ 31,863
В продаже жилой дом г. Скидель в 30 км от Гродно на автомагистрали Гродно — Минск. Бл…
Квартирав Скидель, Беларусь
Квартира
Скидель, Беларусь
161 м²
€ 109,244
Продается половина двухэтажного блокированного дома с подвалом со своим участком в городе Ск…
Дом 4 комнатыв Скидель, Беларусь
Дом 4 комнаты
Скидель, Беларусь
4 Количество комнат 2 ванных комнат 161 м² Количество этажей 2
€ 109,244
Продается половина двухэтажного блокированного дома с подвалом со своим участком в городе Ск…
Домв Скидель, Беларусь
Дом
Скидель, Беларусь
73 м²
€ 9,104
В продаже участок с домом в центре города Скидель, на ул. Ленина, 11. Участок 11 соток на пр…
Дом 5 комнатв Скидель, Беларусь
Дом 5 комнат
Скидель, Беларусь
5 Количество комнат 73 м² Количество этажей 1
€ 9,104
В продаже участок с домом в центре города Скидель, на ул. Ленина, 11. Участок 11 соток на п…
Домв Скидель, Беларусь
Дом
Скидель, Беларусь
52 м²
€ 15,021
Продается дом на бутобетонном фундаменте. Общая площадь дома — 51 кв.м., жилая площадь…
Дом 4 комнатыв Скидель, Беларусь
Дом 4 комнаты
Скидель, Беларусь
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,021
Продается дом на бутобетонном фундаменте. Общая площадь дома — 51 кв.м., жилая площадь…
Домв Скидель, Беларусь
Дом
Скидель, Беларусь
Количество этажей 2
€ 59,174
В г. Скиделе по ул. Заречной, 36 А продается просторный дом (незавершенное капитальное строе…
Квартира 2 комнатыв Скидель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Скидель, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/2 Этаж
€ 13,656
Продается 2-х комнатная квартира в г.Скидель ул.Шеремета,2 Квартира находится на первом этаж…
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