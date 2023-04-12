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Купить комнату с видом на горы в Беларуси

Орша
166
Гомель
208
Боровлянский сельский Совет
131
Колодищанский сельский Совет
24
Могилёв
168
Мухавецкий сельский Совет
5
Ждановичский сельский Совет
43
Колодищи
13
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1 объект найдено
Комната 2 спальнив Минск, Беларусь
Комната 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 371,003
новый проект в Анталии

Параметры недвижимости в Беларуси

с видом на море
с бассейном
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