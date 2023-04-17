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Купить квартиру в Рогачёв, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартирав Рогачёв, Беларусь
Квартира
Рогачёв, Беларусь
77 м²
€ 10,924
Часть большого дома с отдельным входом и всеми коммуникациями: газовое и печное отопление, в…
Квартира 2 комнатыв Рогачёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Рогачёв, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 11,744
Хватит хотеть, приходи и забирай! Почему? Квартира расположена рядом с магазинами, рынком, д…
Квартира 3 комнатыв Рогачёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Рогачёв, Беларусь
3 Количество комнат 57 м² 5/5 Этаж
€ 19,027
Предлагаем разумный вариант на тихой улице в центре города. компактная кухня, 2 спальни и пр…
Квартира 4 комнатыв Рогачёв, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Рогачёв, Беларусь
4 Количество комнат 83 м² 3/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира расположена на удобном  3-м этаже  5-ти этажного кирпичного дома, 1978 г.…
Квартира 2 комнатыв Рогачёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Рогачёв, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 6/9 Этаж
€ 18,663
Мечтаете о собственном уютном гнёздышке? Предлагаем остановиться и зайти сюда! В двухкомнатн…
Квартира 4 комнатыв Рогачёв, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Рогачёв, Беларусь
4 Количество комнат 58 м² 4/5 Этаж
€ 19,209
Для полного счастья нужны квадратные метры?              …
Квартира 2 комнатыв Рогачёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Рогачёв, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 4/5 Этаж
€ 12,745
Бюджетный вариант в центре Рогачева. Рядом вся инфраструктура.  Если вы всё еще ютитесь…
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