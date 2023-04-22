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Жильё в Радошковичи, Беларусь

14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 21,538
Продаётся однокомнатная квартира рядом с живописными лесами Адрес: гп. Радошковичи, ул. Вост…
Квартира 1 комната в Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 23,341
1-комнатная квартира в г.п. Радошковичи. Адрес: г.п. Радошковичи, ул. Восточная, д.5А. ❤️ Од…
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
68 м²
€ 39,202
Дом с участком 14 соток в г.п. Радошковичи Адрес: гп. Радошковичи, ул. Чернышевича ❤️Одноуро…
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
108 м²
€ 126,166
Продается красивый уютный дом для круглогодичного проживания в современном стиле. Дом 2…
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
47 м²
€ 25,774
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
54 м²
€ 28,838
Продается участок 13 соток с расположенным на нем фундаментом. Начато строительство нового с…
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
214 м²
€ 62,993
Продается в отличном месте г.п. Радошковичи замечательный коттедж из кирпича -100 % готовнос…
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
71 м²
€ 49,475
Продается прекрасный дом в Радошковичах.Тихий центр.Вся инфраструктура в шаговой доступности…
Коттедж в Радошковичи, Беларусь
Коттедж
Радошковичи, Беларусь
160 м²
€ 117,154
Квартира 1 комната в Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 28,838
Продаем просторную однокомнатную квартиру!  г.п.Радошковичи, по адресу ул.Восточная,3 Т…
Квартира 2 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Радошковичи, Беларусь
2 Количество комнат 36 м² 2/3 Этаж
€ 18,925
Продается отличная, 2-ух комнатная квартира в г.п. Радошковичи. Общая площадь 35.9 м2, жилая…
Квартира 3 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Радошковичи, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/4 Этаж
€ 41,455
Продается уютная квартира в Радошковичах (Молодечненское направление). Площадь по СНБ:71.2 м…
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
38 м²
€ 11,265
Продается 1-комнатная квартира (квартира - студия) в блокированном доме с отдельным входом в…
Квартира 4 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Радошковичи, Беларусь
4 Количество комнат 89 м² 5/6 Этаж
€ 47,763
2-х уровневые апартаменты! В сердце природы Беларуси?     Да, Вы правы- это се…
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