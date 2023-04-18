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Купить недвижимость в Пружаны, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Пружаны, Беларусь
Дом
Пружаны, Беларусь
75 м²
€ 27,369
Лот 6993. В городе Пружаны продаётся добротный дом 1976 года постройки общей площадью 75 кв.…
Квартира 1 комнатав Пружаны, Беларусь
Квартира 1 комната
Пружаны, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/5 Этаж
€ 9,611
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