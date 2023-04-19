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Купить недвижимость в Поставы, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Поставы, Беларусь
Дом
Поставы, Беларусь
156 м²
€ 36,614
Продается отличный дом в г. Поставы! Сруб 1955 года постройки, мансардный этаж достроен в 20…
Домв Поставы, Беларусь
Дом
Поставы, Беларусь
65 м²
€ 11,900
Продается дом в центре города Поставы ул. Октябрьская 44,  В центре…
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