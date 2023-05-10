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Таунхаусы в Оршанский район, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Дачная, Беларусь
Таунхаус
Дачная, Беларусь
Площадь 126 м²
€ 53,809

Параметры недвижимости в Оршанский район, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
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