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Таунхаусы в Могилёв, Беларусь

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2 объекта найдено
Таунхаус в Могилёв, Беларусь
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
178 м²
€ 90,819
Продаётся двухуровневая квартира (таунхаус) в укромном квартале города Могилёва. Живописное …
Таунхаус в Могилёв, Беларусь
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
647 м²
€ 363,277
Продажа  двухэтажного танхауса по ул. Сурганова в живописном  районе Печерского ле…

Параметры недвижимости в Могилёв, Беларусь

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